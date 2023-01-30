حقيقة انهيار فندق في مكة المكرمة- إليك التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن انهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة أمس الأحد 29 يناير 2023.

حيث يتكون الفندق من 15 طابق، مما سبب حالة من الذعر والفزع بين سكان مكة المنطقة في مكة المكرمة.

انهيار فندق في مكة

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن انهيار فندق مكون من 15 طابق في مكة المكرمة، الذي يوجد بالقرب من برج الساعة انهار خلال عمليات الهدم والإزالة التي تقوم بها اللجنة المختصة لتحديث وتطوير المباني والسكانات في محيط مكة.

وقالت الوسائل إنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الانهيار وأن المنطقة التي تشملها اعمال الإزالة مغلقة منذ بدء الأعمال، والدخول يقتصر على العمال المختصين في الهدم.

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بالإضافة إلى الجهات الرسمية الحكومية التي تؤمن ذلك والمسؤولة عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وقد أكدت العديد من المصادر التي لها صلة بالمشروع على تعرض أحد العمال إلى إصابة طفيفة وتم نقله للمستشفى أين تلقى العلاج والرعاية اللازمة قبل عودته للهمل مرة أخرى.

وفي ذات السياق، أعلن عبدالله بن داود الفايز، ممثل إمارة مكة المكرمة، أن جميع مستشفيات مدينة مكة وما جاورها معدة ومجهزة على أعلى مستوى وبمختلف التجهيزات الضرورية، وأنها على أتم استعداد لاستقبال أي حالة طوارئ.

ويرجع مقطع الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل في المنطقة العربية إلى شهر أكتوبر الماضي من عام 2022.

تعتبر الشهادة الصحية من الأمور الأساسية للعمل في مجال تصنيع الأغذية ومختلف النشاطات التي تتعلق في الصحة العامة كالطهاة والحلاقين والعمالة المنزلية.

وذلك من اجل تجنب دفع غرامة مالية أو التعرض لأي عقوبات، كما ينبغي على العاملين في القطاعات الخدمية، وخصوصاُ في مجال صناعة الصناعات الغذائية وطهي الطعام بالإضافة إلى مصففي الشعر تقديم شهادة صحية سنوياً بأن العمل في تلك المجالات سليم من الأمراض المعدية.

📸 الشهيد نسيم أبو فودة الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة #الخليل فجر اليوم#القدس pic.twitter.com/u9edT6AgWt — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 30, 2023

مشروع إزالة الاحياء بمكة

يعتبر مشروع إزالة العشوائيات من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.

حيث قامت الأمانة العامة لمناطق المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الخطط والإجراءات التي سيتم اتباعها في تنفيذ مشروع إزالة العشوائيات.

و يهدف إلى تحسين المظهر العام لهذه المناطق، حيث أنها تعاني من نقص ضروريات الحياة بسبب الفقر.

موعد بداية الهدد بمكة

أفادت الأمانة العامة في مدينة مكة المكرمة أن إزالة العشوائيات في مدينة مكة ستستمر بعد ثلاثين يومًا من شهر رمضان المبارك.

وأكدت أنه سيتم إخطار أهالي دائرة هذه الأحياء وسكانها قبل بدء الهدم بعشرة أيام، بدأ مشروع إزالة العشوائيات قبل حلول شهر رمضان.

وتوقف العمل مؤقتا لإكمالها بعد الشهر الفضيل

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