120 أسيرًا في سجن النقب يشرعون بالإضراب عن الطعام

أعلن نحو 120أسيرًا في سجن النقب، اليوم الاثنين، البدء بإضراب عن الطعام رداً على حالة القمع المستمرة.

وأكد الأسرى أن ساعة الصفر تقترب لخطوات عملية كلما زاد الاحتلال من حماقاته.

وتستمر إدارة السجون، في قطع التيار الكهربائي عن الأسرى، ومنع إدخال الطعام لليوم الثالث على التوالي في سجن النقب.

وقالت زارة الأسرى والمحررين إن الأوضاع في سجن النقب لازالت متوترة للغاية خاصة في قسمي 27،28 حيث تستمر إدارة السجون في قطع التيار الكهربائي عن الأسرى، ومنع إدخال الطعام لليوم الثالث على التوالي.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عائلات أسرى محافظة نابلس من زيارة أبنائهم في سجن "النقب".

وجاءت الخطوة بعد أن شهدت السجون السبت الماضي، عمليات اقتحام لعدة أقسام وامتدت لفرض عقوبات على عشرات الأسرى، في عدة سجون وكان من بينها سجن (النقب).

إن وحدة القمع "المتسادا" اقتحمت قسم 8 (الخيام) في سجن النقب الصحراوي، مشيرًا إلى أن حالة من التوتر الشديد تسوده.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون السبت، كل من سجن"مجدو وعوفر والنقب"، ونقلت عشرات الأسرى للعزل الانفرادي.

وأطلقت القوات وابلًا من قنابل الغاز على غرف الأسرى في سجن "مجدو"، ونقلت العشرات منهم للعزل الانفرادي.

كما خرج الأسرى في سجني "عوفر "قسم 9" وسجن النقب" من غرفهم بالقوة واعتدت عليهم وأجبرتهم على إغلاق قسمي 27،28 بسجن النقب.