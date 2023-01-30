عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري داخل مسجد في بيشاور الباكستانية

قال مراسل الجزيرة في باكستان إن 56 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في تفجير انتحاري وقع داخل مسجد بالقرب من مقر للشرطة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وقال المتحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور محمد اسيم خان "نتلقى مزيدا من الجثث، لدينا حتى الآن 17 جثة وأكثر من 80 جريحا".

وقد رفعت شرطة العاصمة إسلام آباد حالة التأهب الأمني عقب الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وأفاد مسؤولون أمنيون أن الانتحاري كان حاضرا في الصف الأمامي أثناء الصلاة عندما فجر نفسه، مما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين الذين يؤدون صلاة الظهر.

وذكر مسؤول طبي بأن معظم القتلى في الانفجار كانوا من رجال الشرطة.

وفي أول رد فعل على الهجوم، أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بشدة ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي" في مسجد بيشاور أثناء الصلاة.