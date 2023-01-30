بث مباشر مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة ضمن الدوري المصري الممتاز، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة ضمن الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين 30 يناير 2023.

وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هي المباراة الأولى لبابا فاسيليو في تدريب البنك الأهلي بعدما رحل في وقت سابق عن قلعة الفلاحين.

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البنك الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الـ 16 للمسابقة

وتنقل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

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قناة أون تايم سبورت



تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

انتظرونا مع الأستوديو التحليلي لمباراة البنك الاهلي و غزل المحلة مع محمد غانم

وضيوف الاستوديو الكابتن (فاروق جعفر) والكابتن (عبد الظاهر السقا) والكابتن (شادي محمد)

والفقرة التحكيمية مع الكابتن (احمد الشناوي) وتعليق (ايمن الكاشف)#ONTime_Sports pic.twitter.com/iqMRTKtyXc — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 30, 2023

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا آخر.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفًا آخر.

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