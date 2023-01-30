صدامات مثيرة في قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أوقعت قرعة الدور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد، خلال القرعة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.

وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهم: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو، وأوساسونا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أوساسونا × أتلتيك بيلباو

ريال مدريد × برشلونة

ويقام هذا الدور على مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وسيكون لقاء الذهاب في 8 فبراير على أن يكون الإياب يوم 1 مارس المقبل.

وستختلف مواعيد مواجهات الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، نظرا لمشاركة الميرنجي في كأس العالم للأندية بالمغرب خلال شهر فبراير المقبل.