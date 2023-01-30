كم تسعيرة الحجّ لحجاج قطاع غزة لهذا العام؟!

تسعيرة الحج للعام الماضي 2022، كانت (3470) دينار أردني لحجاج المحافظات الجنوبية قطاع غزة.

مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحة، أكدّ أن التسعيرة لعام 2023 لم تعلن لهذه اللحظة؛ لكنها في غالب الأحيان لن تقل عن سعر العام الماضي.

وقال صوالحة لـ"الرسالة نت" إنّ الاتصالات بشأن تحديد سعر السكن والنقل الداخلي وعقود الطيران لم تنجز بشكل نهائي، متوقعا أن يجري الإعلان الرسمي حول التسعيرة في نهاية شهر رمضان القادم.

تفاصيل التسجيل لـ موسم الحج في غزة

وأوضح أن تسعيرة الحج تتضمن ثمن التذكرة والنقل البري ذهابا وإيابا من رفح للقاهرة، إلى جانب رسوم المشاعر في السعودية والنقل الداخلي هناك، وبدل اتعاب المكتب والوزارة وغيرها.

ورجح صوالحة أن يكون سعر السكن مرتفع لهذا العام؛ لأن نسبة الأعداد الممنوحة العام الماضي كانت 40% فقط وكان هناك فائض في السكن، خلافا لهذا العام الذي ارتفعت فيه النسبة، ويعني أن ذلك سيرفع من السعر.

الأوقاف تعلن موعد بدء تعويض المعتمرين المتضررين بحرق الحقائب في سيناء

في السياق، أكدّ أنه تم تعويض جميع المتضررين من حرق حقائب المعتمرين العام الماضي.

وأوضح تم الاتفاق في لجنة الحج بوزارة الأوقاف مع كافة الأطراف سواء الشركات المصرية أو الخطوط الجوية المصرية، على تعويض المعتمرين المتضررين من حادثة حرق الحقائب بمبلغ 400 دولار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عملية التعويض بشكل نهائي.