تنويه بشأن مشاريع الإسكان المصرية في غزة

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة المصرية لإعمار غزة، اليوم الإثنين، تنويها بشأن مشاريع البناء المصرية الجارية حاليا بالقطاع.

وذكرت الأشغال واللجنة المصرية في بيان مشترك، "أن مشاريع الإسكان المصرية لا تزال قيد الإنشاء ولم يتم البدء حتى تاريخه بالتسجيل للشقق".

وحذر البيان المواطنين بقطاع غزة من التعامل مع أية روابط الكترونية أو التعامل مع أي جهات غير رسمية، منبها إلى أن تلك الجهات "ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية".

وأضاف أن أية معلومات حول الشقق المصرية والتسجيل لها، سيتم لاحقا عبر القنوات الرسمية.

وتجري حاليا أعمال إنشاء 3 مدن سكنية تحمل اسم "دار مصر 1 و2 و3" على التوالي، بعدد 117 عمارة تضم قرابة 3500 شقة سكنية، بتمويل من الحكومة المصرية.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، عن منحة مالية قدرها 500 مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة.