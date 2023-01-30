زعارير: حكومة الاحتلال المتطرفة شجعت على تصاعد اعتداءات المستوطنين

أكد النائب باسم زعارير أن حكومة الاحتلال المتطرفة بقيادة نتنياهو وعضوية بن غفير وسموترتش، شجعت على تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

وشدد زعارير أن "اعتداءات المستوطنين على البشر والحجر والشجر في فلسطين، لم تنقطع ولم تتوقف بل تتصاعد".

وتابع: "سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة لا تستطيع أن توفر الحماية للمستوطنين، الذين يسفكون الدماء وينتهكون المقدسات".

وأشاد زعارير بشجاعة منفذ عملية القدس النوعية علقم خيري، والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

ولفت إلى أهمية الصمود والتوحد لمواجهة اعتداءات المستوطنين، ونبذ الخلافات الداخلية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال وسياساته.

وصعّد قطعان المستوطنين في الأيام الماضية من انتهاكاتهم واعتداءاتهم، على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأكدت حركة "حماس" أن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.



وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.



ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.