الكشف عن اعتقال شاب من نابلس خلال توجهه لتنفيذ عملية

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح الثلاثاء، أنه تم بالأمس إحباط عملية كادت أن تقع وسط الكيان"الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة، فإن الشاب عبدالله زهران (19 عامًا) من سكان نابلس، اعتقل بعد معلومات وصلت من الشاباك حول نواياه بتنفيذ عملية، حيث تم إيقافه قرب القدس، واعتقل.

وأشارت إلى أن صوره نشرت بالأمس على مجموعات واتساب خاصة بالشرطة (الإسرائيلية)، ووصلت لمجموعات أخرى ما تسبب بحالة من الذعر في أوساط (الإسرائيليين).

وبينت أن هناك عشرات الإنذارات تصل للجهات الأمنية (الإسرائيلية) بإمكانية تنفيذ هجمات محتملة.

وذكرت أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) سيواصل حالة التأهب في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس وفي الأحياء المقدسية، بعد الهجمات الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه اليقظة ستتزامن مع أخرى بعد تهديدات من إيران بالرد على الهجمات الأخيرة المنسوبة لـ(إسرائيل) في أصفهان والعراق.

وبينت الصحيفة أن الجيش سيستمر في حالة التأهب القصوى خلال الأيام المقبلة من خلال تنفيذ إجراءات استباقية بهدف القبض على المطلوبين.

المصدر: القدس