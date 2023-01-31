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حكومة الاحتلال تقدم غدًا ردها حول إخلاء الخان الأحمر

الخان-الأحمر.jpeg
الخان-الأحمر.jpeg

القدس- الرسالة نت

من المقرر أن تقدم حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، يوم غد الأربعاء، ردها على الالتماس المقدم بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة.

وكانت المحكمة تلقت 8 طلبات من الحكومات (الإسرائيلية) المتعاقية لتمديد تقديم اتخاذها القرار النهائي، حيث تجنبت تنفيذ عملية الإخلاء بضغط من المجتمع الدولي. كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

واستعدادًا لتقديم رد حكومة الاحتلال يوم غد، زار القرية أمس الإثنين نحو 30 دبلوماسيًا بينهم ممثلون عن القنصليات البريطانية والإيرلندية والألمانية وغيرها.

ويدعو وزراء في الحكومة اليمينية الجديدة إلى إخلاء القرية وتدميرها، بمن فيهم الوزير في وزارة الحرب (الإسرائيلي)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أحد مؤسسي منظمة ريغافيم اليمينية الاستيطانية التي قدمت الالتماس الحالي لإخلاء القرية عام 2019.

وترى الجهات اليمينية التي تروج لإخلاء الخان الأحمر أن هذا أمر إستراتيجي، لأن موقع القرية يجعل من الصعب توسيع المستوطنات المجاورة، ولأنها تقع على الطريق السريع 1 في منطقة تربط بين أجزاء من القدس مع الضفة الغربية.

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الاحتلال الضفة القدس الخان الاحمر

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