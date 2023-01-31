بركة: قمع السجون دليل جديد على فاشية حكومة الاحتلال

أكد علي بركة عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن ما "تشهده سجون الاحتلال منذ ساعات الصباح دليل جديد على التوجهات الفاشية والعنصرية لحكومة الاحتلال، ووزرائها المتطرفين، الذين لم يخفوا مبكرا نواياهم العدوانية ضد أسرانا البواسل، ومحاولتهم الفاشلة لاستهداف إرادتهم وعزيمتهم من خلال تنفيذ بعض الإجراءات القمعية".

وأشار بركة، أن "التصدي الذي أظهره أسرانا الأبطال لإدارة سجون الاحتلال، ورفضهم الالتزام بما أصدرته من قرارات تعسفية، واستهداف مرفوض لأسيراتنا الماجدات، إنما يستدعي بالضرورة تحشيد جهود كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية لإسناد هذه الوقفة البطولية للأسرى والأسيرات، والتأكيد للاحتلال أن الشعب الفلسطيني بأسره يقف خلفهم، ولن يتركهم يخوضون هذه المعركة المشروعة وحدهم، وقد أثبتت العديد من المحطات التاريخية أن شعبنا بكل قواه الحية كان دائم النصرة لأسراه، ولم يخذلهم أو يتخلى عنهم".

وأوضح أن "الاستهداف المرفوض لأسرانا وأسيراتنا هو محاولة احتلالية مكشوفة للتعويض عن فشله في وقف موجة المقاومة المتصاعدة في الآونة الأخيرة في جميع أرجاء أراضينا المحتلة، ورغبة منه بإظهار صورته العدوانية أمام رأيه العام الصهيوني الذي بدأ بكشف حقيقة حكومته الجديدة التي أعلنت أول إخفاقاتها أمام مقاومينا الأبطال، لكن هذه الإجراءات القمعية لن تكون إلا حافزا أمام مقاومتنا الباسلة لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة، يخرج فيها أسرانا البواسل معززين مكرمين، يكسرون قضبان السجون بسواعدهم الفتيّة".