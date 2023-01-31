مرتضى منصور مهاجمًا نجم الزمالك: كاذب وكومبارس

شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما حادا على طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن "عدم تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض والرحيل للدوري السعودي".

وقال مرتضى، في تصريح لبرنامج زملكاوي بقناة النادي: "طارق حامد كاذب، وعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الفريق في حضور وكيل أعماله، وتم عرض مبلغ 20 مليون جنيه من أجل تجديد عقده".



وأضاف: "طارق رفض العرض، وطلب زيادة المبلغ المالي إلى 25 مليون جنيه، ووافقت على الزيادة دون أي مشكلة".



وأتم: "اللاعب طلب مهلة للتفكير، رغم زيادة المقابل المادي كما طلب، بالتالي رغبته كانت الرحيل، لذلك هو (كومبارس) وكان بديلا لإبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق".



كان طارق حامد، صرح بأن رئيس الزمالك تواصل معه من أجل التجديد، لكنه طلب مهلة للتفكير.



وختم: "فوجئت بأن الزمالك أعلن عدم وجود نية لتجديد عقدي، وجرى اتهامي في مؤتمر صحفي بالهروب والتمرد".