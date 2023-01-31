اتحاد بلديات غزة يستغيث المجتمع الدولي لتقديم الدعم له

نظم اتحاد بلديات قطاع غزة، الثلاثاء، مسيرا، بمشاركة الموظفين والآليات، لتوجيه نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لتقديم الدعم اللازم لها في ظل استمرار الحصار الخانق على القطاع.

وتوقف المسير أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، حيث شارك فيه رؤساء بلديات القطاع.

وطالب يحيى السراج رئيس بلدية غزة، المجتمع الدولي بمنح قطاع البلديات حرية الحركة، وفتح الحدود والسماح بإدخال كل ما يلزم من أجل حياة كريمة للغزيين القابعين تحت الحصار.

وقال السراج: "قطاع غزة عاش تحت حصار استمر 16 عامًا، وأثر على كافة مناحي الحياة"، مشيرًا إلى أن البنى التحتية متهالكة ومدمرة بسبب العدوان المتكرر.

وأشار إلى أن عدوان مايو/ أيار 2021، تسبب بتدمير البنية التحتية لغزة، والتي لم يتم إعمارها بشكل صحيح حتى الآن، وهو ما يشكل أزمة جديدة وتحديًا بالنسبة للبلديات.

المصدر: القدس