تعرف على موعد انتهاء صلاحية بطاقة هيا لدخول قطر، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن تمديد صلاحية بطاقة هيا والسماح لحامليها من الزوار الدخول لدولة قطر.

وكانت تُستخدم بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين الخاصة بكأس العالم في قطر 2022، وأعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد تمديدها وسعر البطاقة.

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تمديد صلاحية بطاقة هيا

أعلنت وزارة الداخلية في قطر اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، عن السماح لحاملي بطاقة هيا من الزوّار بدخول دولة قطر حتى 24 يناير/كانون الثاني 2024 وفق شروط وضوابط محددة.

وحددت الداخلية في بيان لها اليوم نشر على منصة "تويتر" حول ضوابط استخدام بطاقة هيّا لدخول البلاد وهي: "إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيّا.

ولا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر، الحصول على التأمين الصحي خلال فترة البقاء في الدولة، تذكرة سفر ذهاب وعودة.

المميزات والشروط الخاصة بتمديد صلاحية بطاقة #هيّا لدخول دولة #قطر، اعتبارا من تاريخه وحتى 24/1/2024 #الداخلية_قطر pic.twitter.com/1Rz1LUlnXl — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) January 30, 2023

وقال إن بطاقة هيّا تتيح لحامليها من الزوار، وفقا لهذا التمديد، استخدام خدمة "هيّا معي" للتقديم لـ 3 من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال التطبيق أو منصة هيّا.

وتتيح الدخول والخروج من وإلى قطر لسفرات متعددة، فضلا عن استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب دفع أية رسوم.

وأشارت الداخلية القطرية إلى أن هذه الشروط تنطبق على كافة حاملي بطاقة هيّا بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولا بها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

سعر بطاقة هيا

وبلغ سعر بطاقة هيّا بالدولار.. كما يلي: " المباراة الافتتاحية بين المنتخبين القطري والإكوادوري: 2250 للفئة الأولى، و1600 ريال قطري للفئة الثانية و1100 ريال قطري للفئة الثالثة و200 ريال قطري للفئة الرابعة"

أما عن مباريات دور المجموعات رقم 2 إلى 48: 800 ريال قطري للفئة الأولى، و600 ريال قطري للفئة الثانية و250 ريال قطري للفئة الثالثة و40 ريال قطري للفئة الرابعة.

وكانت بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم الماضية للدخول إلى الملاعب المونديالية الثمانية.

والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام أيام المباريات خلال البطولة، كما كانت تعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها.

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