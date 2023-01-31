الناشط سباعنة: حكومة الاحتلال معنية بالتضييق على الأسرى

قال المختص في شؤون الأسرى الناشط ثامر سباعنة إن حكومة الاحتلال الجديدة معنية بالتطرف تجاه قضية الأسرى في السجون.

وأضاف سباعنة أن الضربات التي تلقتها حكومة الاحتلال مؤخراً تعكسها على الأسرى في السجون.

واعتبر أن اعتداء مصلحة سجن الدامون على الأسيرات بمثابة الاعتداء على المسلمين بأجمعهم، مشيرًا إلى أن الأسيرات يتعرضن للاعتداءات والقمع المستمر داخل السجن.

وأكد على أن الأسرى في السجون أثبتوا على مر التاريخ حفاظهم على قضية الأسيرات.

وطالب بتحرك جاد للحفاظ على الأسيرات وحقوقهن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت حركة "حماس" أنّ تصعيد قوات الاحتلال وإدارة السجون اعتداءاتها بحق الأسرى في السجون كافة، وآخرها ما جرى في سجن "الدامون" صباح اليوم بحق أسيراتنا من ضرب وعزل ومصادرة مقتنيات، جريمة لن تمر دون رد، وأنّ المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم.

ودعت الحركة، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا بفصائله ومؤسساته الشعبية والرسمية وأحرار العالم للوقوف بكل إمكاناتهم إلى جانب الأسرى في وجه الاحتلال وجرائمه، ومنعه من الاستفراد بهم، مؤكدةً أن شعبنا ومقاومته سيكونون معهم حتى نيلهم حريتهم.

29 أسيرة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (29) أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ في سجن "الدامون"، بينهنّ ثلاث قاصرات و(7) أمهات.

وتعد الأسيرة ميسون موسى هي أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، وتواجه الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد أعلى حكما بالسجن لـ(16) عامًا.

ومن بين الأسيرات أسيرتان معتقلات إداريّا وهن شروق البدن، ورغد الفني، و6 أسيرات جريحات أصعب حالاتهن الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.