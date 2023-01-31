وزارة العمل بغزة تعلن عن رابط التسجيل في مشروع الإنعاش الاقتصادي، أعلنت وزارة العمل بغزة عن فتح باب التسجيل في مشروعي الإنعاش الاقتصادي، للحصول على فرص تشغيل مؤقت للتخصصات الطبية والعمال المهرة وغير المهرة.

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مشروع بتمويل الحكومة الألمانية

أولاً مشروع الإنعاش الاقتصادي بتمويل الحكومة الألمانية، أعلنت جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالتعاون مع وزارة العمل عن فتح باب التسجيل للعمال والخريجين من التخصصات الطبية.

وذلك ضمن برنامج التشغيل المؤقت الذي تنفذه الجمعية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي\ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP\PAPP وبتمويل من الحكومة الألمانية من خلال التعاون الأمني.

أما عن الشروط، أن يكون حاصل على شهادة جامعية بكالوريس في التخصصات الطبية "طبيب عام، حكيم جامعي، أخصائي تحاليل طبية".

أن يكون خريج بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وأن لا يكون قد حصل على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان والأولوية.

لمن لم يستفيد من أي فرصة تشغيل مؤقت سابقة، الاستفادة من المشروع سوف تكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

المجال مفتوح لفئة العمال الراغبين بالعمل في القطاع الصحي.

سيكون تمثيل النساء في المشروع بنسبة تزيد عن 50% من مستفيدي المشروع.

المجال مفتوح لذوي الإعاقة من التخصصات الطبية الراغبين في العمل في القطاع الصحي خلال المشروع.

طريقة التسجيل



آخر موعد للتسجيل في 4 فبراير 2023، وعليك تعبئة الاستبيان من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"

مشروع بتمويل الحكومة النرويجية

ثانياً مشروع الإنعاش الاقتصادي بتمويل من الحكومة النرويجية، أعلنت جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالتعاون مع وزارة العمل عن فتح باب التسجيل للعمال والخريجين من التخصصات الطبية.

وذلك ضمن برنامج التشغيل المؤقت الذي تنفذه الجمعية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي\ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP\PAPP وبتمويل من الحكومة الألمانية من خلال التعاون الأمني.

أما عن الشروط، أن يكون حاصل على شهادة جامعية بكالوريس في التخصصات الطبية "طبيب عام، حكيم جامعي، أخصائي تحاليل طبية".

أن يكون خريج بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وألا يكون قد حصل على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان والأولوية.

لمن لم يستفيد من أي فرصة تشغيل مؤقت سابقة، الاستفادة من المشروع سوف تكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

حاصل على مزاولة مهنية معتمدة من التخصصات المهنية.

سيكون تمثيل النساء في المشروع بنسبة تزيد عن 40% من مستفيدي المشروع.

المجال مفتوح لذوي الإعاقة من التخصصات الطبية الراغبين في العمل في القطاع الصحي خلال المشروع.

طريقة التسجيل



آخر موعد للتسجيل في 4 فبراير 2023، وعليك تعبئة الاستبيان من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"

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