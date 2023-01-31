عباس يتسلم رسالة حملها رئيسا مخابرات مصر والأردن

أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتماعا مع رئيسي جهازي المخابرات المصري والأردني عباس كامل، وأحمد حسني، في مقر المقاطعة برام الله.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن كامل وحسني نقلا رسالة دعم وتضامن، من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.



وأوضحت أن الرسالة "تضمنت تأكيد دعم مصر والأردن، لعباس والفلسطينيين، والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة".



من جانبه شدد عباس على أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني دون تقديم مزيد من التفاصيل عن فحوى الرسالة.



وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، وجاء اللقاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لرام الله، التقى خلالها عباس، وقيادة السلطة الفلسطينية.

المصدر: عربي21