مواجهات في جبل المكبر وانتشار الاحتلال في بلدة صور باهر

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الراجلة اقتحمت حي الصلعة في بلدة جبل المكبر مساء اليوم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بالحي.

وأضاف الشهود أنهم شاهدوا انتشار المستعربين في الشارع الرئيس ببلدة جبل المكبر، بعد حالة التوتر التي سادت فيها، واحتجاج سكانها على هدم بلدية الاحتلال منازلهم.

كما اقتحمت مساء اليوم دوريات الاحتلال بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، وانتشرت بين الأزقة والمنازل.

في السياق، أجلت محكمة الاحتلال المركزية اليوم محاكمة الفتى محمد أبو قطيش من بلدة عناتا حتى تاريخ 5 – 2- 2023 للنطق بالحكم.

فيما مددت المحكمة اليوم اعتقال الشاب أشرف كايد الرجبي من بلدة سلوان حتى يوم الخميس القادم، علماً بأن مخابرات الاحتلال اعتقلته أمس من أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة.

كما مددت المحكمة اليوم اعتقال الشابين أحمد كايد محمود ووائل ناصر سبتة حتى يوم الخميس المقبل، وكانا اعتقلا فجر اليوم من منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

المصدر: وكالة صفا