جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بطولات العالم والمباريات الودية ، وما هي القنوات التي تبث المباريات؟

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 ، والتي ستختتم فيها الجولة الـ19 من الدوري السعودي الأصفر ، حيث نشاهد مواجهة الحزم مع العروبة ، فيما يلتقي العربي مع القيصومة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء1 فبراير 2023 1-2-2023

كما سنكون على موعد مع انطلاق البطولة المنتظرة وهي كأس العالم للأندية، حيث سيفتتحها الأهلي المصري بمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والإثارة لن تتوقف عند هذا الحد. هدف لأن اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 سيكون مليئًا بالمباريات.

في الدوري الإسباني، سنتابع برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما في كأس الدوري الإنجليزي، سيلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست، وسيكون لجمهور ميسي نصيبهم، حيث يلعب باريس سان جيرمان مباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

الشعلة - هجر 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية

العربي - القيصومة 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية

الحزم - العروبة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية

العين – الساحل 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية

كأس العالم للأندية - المباراة الأولى

الأهلي - أوكلاند سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

ريال بيتيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الـ21

مونبلييه - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس ألمانيا - دور الـ16

ماينز - بايرن ميونخ 21:45 مصر، 22:45 السعودية