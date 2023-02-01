سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الاربعاء 1-2-2023 ، وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار، بحسب بيانات مصرف لبنان، لكن هذا السعر لم يعد مطبقًا تقريبًا، باستثناء نطاق محدود للغاية من الأموال التي ترعاها الحكومة، لبعض الأغراض الضرورية.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار حاليًا بين 57800 و58100 ليرة للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان قد ارتفع في مساء الإثنين إلى قرابة 58000 ليرة للدولار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

أزمة اقتصادية في لبنان

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة ومتعددة الأبعاد منذ أكثر من 3 سنوات، تفاقمت بعد ذلك بفعل التأثير الاقتصادي المزدوج لوباء كوفيد -19 والانفجار الهائل الذي حدث في ميناء بيروت في آب / أغسطس 2020، والأزمة السياسية.

يمنع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تقوم بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإتمام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

ارتفاع التضخم في لبنان

يؤكد البنك الدولي أن التراجع في متوسط ​​الدخل، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، أدى إلى انكماش حاد في القوة الشرائية، وشهد لبنان انهيارًا خطيرًا في الأساسيات. بسبب نضوب احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية الأزمة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 171.21٪ عام 2022 ، من 154.8٪ عام 2021 ، و 84.9٪ عام 2020 ، و 2.9٪ فقط عام 2019 ، بحسب إدارة الإحصاء المركزية.

بينما تراجعت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي لمدة 11 شهرًا، بنسبة 23.8٪ ، إلى 10.4 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، من 13.65 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبنان في تشرين الثاني 32.6٪ فقط من حجمه في كانون الثاني (يناير) 2019 ، العام. التي أدت إلى اندلاع الأزمة اللبنانية.