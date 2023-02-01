سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-2-2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء في سوريا، في وقت مبكر من الصباح مقارنة مع أسعار أمس.

سعر صرف الدولار في سوريا

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بشكل ملحوظ مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق حيث وصلت إلى 6755 ليرة عند الشراء مقابل 6825 ليرة عند بيع الدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الليرة السورية إلى 7320 ليرة للشراء و 7401 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية وقت الشراء 357 ليرة سورية ، فيما كان سعر البيع 363 ليرة سورية.