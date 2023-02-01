الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-2-2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-2-2023
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-2-2023

الرسالة نت

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-2-2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء في سوريا، في وقت مبكر من الصباح مقارنة مع أسعار أمس.

سعر صرف الدولار في سوريا

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بشكل ملحوظ مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق حيث وصلت إلى 6755 ليرة عند الشراء مقابل 6825 ليرة عند بيع الدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الليرة السورية إلى 7320 ليرة للشراء و 7401 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية وقت الشراء 357 ليرة سورية ، فيما كان سعر البيع 363 ليرة سورية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276921

كلمات مفتاحية

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في سوريا سعر الدولار في سوريا اليوم الليرة السورية سعر الدولار في سوريا سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم في صيرفة سبب انخفاض الدولار أمام الليرة سبب انخفاض الدولار أسعار صرف الدولار أزمة اقتصادية الاقتصاد اللبناني سعر الدولار الأمريكي في سوريا سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم اليوم الليرة السورية اسعار صرف الدولار في سوريا ارتفاع الدولار الأمريكي في سوريا ارتفاع الدولار في سوريا ارتفاع الدولار امام الليرة السورية الدولار الأمريكي الدولار في سوريا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.