قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من جنين وتهدم منزلين في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنين من بلدة برقين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية، فيما شرعت بهدم منزلين في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر طارق أبو شادوف، والشاب أحمد بزور، بعد اقتحام برقين ومداهمة منزلي ذويهما.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يومي في مدن الضفة الغربية والقدس، يتخللها عمليات تفتيش وتخريب في منازل وممتلكات المواطنين، ما يؤدي لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزلين قيد الإنشاء في بيت لحم.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية منطقة "عين جويزة" شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلا بمساحة 100 متر مربع، يعود للمواطن خليل احمد سليم عوض الله، بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض منطقة "عين جويزة" منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العديد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف العمل فيها، لتفريغها من أصحابها.

وفي بيت جالا، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الانشاء يقع في منطقة "كريمزان" قرب مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، مكون من طابق واحد، يعود للمواطن نصري حنا النجار، بحجة عدم الترخيص.