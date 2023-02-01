بعد تأجيرها بمبلغ ضخم.. رونالدو يعلن عن بيع طائرته الخاصة!، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن بيع طائرة نجم فريق النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي رونالدو قد عرض طائرته الخاصة للبيع لمدة أربع أشهر، وهي من طراز «Gulstream G-200».

بيع طائرة رونالدو الخاصة

أعلن النجم البرتغالي عن إرادته بشراء طائرة أخرى وبمواصفات أعلى، على الرغم أن طائرته لا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم.

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وتتسع إلى 10 أشخاص إضافة لوجود مقصورة عالمية، ويبلغ طولها 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، وارتفاعها 6.53 متر.

أما سرعتها القصوى فتصل إلى 560 ميلاً في الساعة، وتحتوي على ثلاجة وجهاز مايكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت وهاتف ونظام وسائط متعددة.

تأجير طائرة رونالدو الخاصة

يذكر أن رونالدو كان يؤجر هذه الطائرة في الأوقات التي لا يستخدمها بسعر يراوح بين خمسة آلاف و8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.

ويمتلك رونالدو طائرة خاصة ثانية من طراز (Gulfstream G650) تتسع لنحو 18 شخصاً سيكتفي بها لحين شراء طائرة أخرى أكثر فخامة.

وكان رونالدو قد اشترى الطائرة عام 2015 مقابل 20 مليون يورو، دون أن تذكر المبلغ الذي باع به الطائرة.

رونالدو وطبق السوشي

وكان من المقرر الانتهاء من منزل رونالدو في يونيو الماضي، حيث أطلق عليه اسم "بيت التقاعد" وذلك بمجرد أن يعلن اعتزاله سيكون منزله الرئيسي وعائلته.

وكشفت صحيفة «ميل أون لاين» الإنجليزية، أن هناك بعض الوظائف الشاغرة للموظفين المرتبطة بالقصر الجديد، بما فيها الطاهي، فيما تم شغل وظيفة كبير الخدم، والبالغ راتبها 4800 جنيه استرليني شهرياً.

وأوضحت صحيفة «كوريو دا مانها» اليومية البرتغالية، أن مشكلة تأخر العثور على طاهٍ، سببها مطالب كريستيانو وشريكته جورجينا رودريغيز.

وتدور حول معرفة كيفية طهي الطعام البرتغالي التقليدي، بالإضافة إلى المزيد من الأطباق العالمية مثل السوشي، والذي يعشقه كثيراً.

ورغم أن والدته دولوريس أفيرو، كشفت عن حبه لطبق برتغالي تقليدي مصنوع من سمك القد والبطاطا والبيض.

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