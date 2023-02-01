مقترح (إسرائيلي) لسحب الاعتراف بشهادات طلبة الـ48 الذين درسوا في جامعات فلسطينية

قالت قناة "كان" العبرية إنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" مبادرة جديدة لما وصفته بـ "مكافحة الإرهاب" والتي بموجبها ستتوقف (إسرائيل)عن الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي حصل عليها الطلبة الفلسطينيين في أراضي48 من المؤسسات التعليمية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتابعت القناة أن، الهدف من المبادرة التي روّج لها وزير الزراعة (لإسرائيلي) آفي ديختر، هو إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي48.

وتابعت "كان"، "كجزء من الدراسة للحصول على شهادة في مؤسسة فلسطينية، يمتص الطلبة أيضًا موادًا ورسائل معادية لـ (إسرائيل) وتشجع على ’الإرهاب’ الذي يعيدونه وينقلونه إلى طلابهم" على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة، "بحسب رقم كشفه رئيس لجنة التربية والتعليم السابق فإن أكثر من 20% من المعلمين العرب في (إسرائيل) حصلوا على شهاداتهم من مؤسسات تعليمية تتبع للسلطة الفلسطينية بعد تعرضهم لمحتوى يصوّر (إسرائيل) على أنها عدو".