وزارة التضامن تعلن عن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير 2023، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن موعد صرف معاشات شهر فبراير، مع تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه المستفيدين.

وينتظر الكثير من مستفيدي معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرفها من فروع بنك ناصر الاجتماعي في مصر.

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وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت الوزارة صرف معاشات المستفيدين اليوم الأربعاء، من فروع بنك ناصر الاجتماعي، مع تيسير كافة الإجراءات خلال عملية الصرف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلي إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته.

ومع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير كافة الإجراءات لهم.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

🛑 مصادر صحفية: طلبة (إسرائيليون) يقتحمون مصلى في كلية "هداسا" في #القدس و يعتدون عليه برمي المصاحف أرضاً وإلقاء القمامة فيه pic.twitter.com/siwp3mBmOx — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 1, 2023

الفئات المستحقة لمعاش الطفل

أعلنت وزارة التضامن عن الشروط والمواصفات المستحقة التي يجب توافرها للحصول على معاش الطفل وتتمثل بعدة نقاط.

للحصول على معاش الطفل يجب أن يقل عمره عن 18 سنة.

ويتضمن معاش الطفل منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا.

على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءًا من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي.

وأن تكون حالة أسرة الطفل تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة.

وعدم الحصول على دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة شهرية مقدمة من الضمان اجتماعي.

ويحصل على معاش الطفل الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

ويحصل على معاش الطفل أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

ويحصل على معاش الطفل أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم للحصول على معاش الطفل.

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