أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين في الضفة الغربية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقال عشرات المواطنين في سجونها، على خلفية توجهاتهم السياسية.

واستدعت مخابرات السلطة في رام الله الصحفيين محمد تركمان ومحمد سمرين للمقابلة صباح اليوم، فيما لا تزال تختطف الشاب حذيفة نضال قزمار من منزله أمس على خلفية منشور فيسبوك، والأسـير المحرر علاء جلبوش بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، والمحرر ماهر سمارة بعد استدعائه للمقابلة أمس.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسـير المحرر قسـام موسى حلايقة من بلدة الشيوخ، والطالب في جامعة النجاح عبد الله عبيد لليوم الـ3 على التوالي، والأسير المحرر هادي غنيمات من بلدة صوريف لليوم الـ4 على التوالي، والمحرر إبراهيم البطاط لليوم الـ7 على التوالي.

ويشرع الأسير المحرر محمد إبراهيم شلالدة من بلدة سعير، بالإضراب عن الطعام، وهو معتقل في سجون السلطة لليوم الـ8 على التوالي، فيما تعتقل السلطة الشاب همام شحادة من بلدة عوريف لليوم الـ8 على التوالي، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط، والأسـير المحرر جهاد الأقرع لليوم الـ9 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب في جامعة بيرزيت رامي الخضور من بلدة بدو قضاء القدس لليوم الـ10 على التوالي، وتعتقل الأسير المحرر أشرف عواد من قرية عورتا، والأسير المحرر يوسف سرور، لليوم الـ10 على التوالي، والشاب عثمان قطناني لليوم الـ12 على التوالي، والشاب جهـاد الشامي لليوم الـ13 على التوالي.

ولا تزال تعتقل الأسير المحرر والمختطف السابق جمعة رمضان لليوم الـ15 على التوالي، والشابين قصي شلالدة وقيس شلالدة من بلدة سعير لليوم الـ17 على التوالي، والشاب إيهاب عطياني من قرية عنزة، لليوم الـ23 على التوالي، والأسـيــر المحرر نادر لطفي مساد من بلدة برقين، إلى جانب الشاب إيهاب نادر هندي من بلدة برقين لليوم الـ38 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ43 على التوالي، والجريح المحرر محمد يحيى صالح من قرية عصيرة القبلية، لليوم الـ51 على التوالي، تعرض خلالها للتعذيب الشديد، بالإضافة إلى خمسة شبان من مخيم عسكر، هم: (مؤمن جمعة، أحمد مرشود، سامي كعبي، عبدالله خضر، أحمد أبو كشك) منذ 60 يوماً.

أما المطارد مصعب اشتية، فتواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطافه هو وعميد طبيلة لليوم الـ136 على التوالي، والشاب محمد علاوي لليوم الـ 158 يوماً على التوالي.