وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن إطلاق (4) جوائز في البحث العلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن إطلاق (4) جوائز في مجال البحث العلمي.

وقالت الوزارة: "إن هذه الجوائز تأتي انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم العالي بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصاً على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أنشطة البحث العلمي ونتائجها في الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات".

والجوائز هي: جائزة وزارة التربية والتعليم العالي لأفضل مؤسسة تعليم عالٍ في مجال الإنتاج البحثي، وجائزة وزارة التربية والتعليم العالي (للبحث العلمي) خاصة بالإنتاج البحثي للباحثين، وجائزة وزارة التربية والتعليم العالي لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، وجائزة وزارة التربية والتعليم العالي للتميز البحثي لطلبة البكالوريوس.

المزيد من التفاصيل عبر موقع الوزارة في الرابط التالي: https://2u.pw/vCctQm