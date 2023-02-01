تعرف على تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، يتساءل محبي الرياضة عن تشكيلة النادي الأهلي اليوم في أولى مبارياته بافتتاح كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

استقر الجهاز التدريبي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل برودة عن تشكيل الفريق الذي سيواجه أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يتولى محمد عبد المنعم رئاسة الدفاع بعد غياب الأهلي بسبب الإصابة في الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يقود هجوم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وكذلك ثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر في مباراة أوكلاند سيتي.

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي حارس المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، علي معلول.

لاعب الوسط عليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي “أفشة”، خط الهجوم أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر ، محمود عبد المنعم “بطل”.

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موعد مباراة الاهلي

يلتقي الاهلي مع أوكلاند سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، بتوقيت القاهرة.

وخاض الأهلي تمرينه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر أمس الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

جدول مباريات اليوم الأربعاء

كما سنكون على موعد مع انطلاق البطولة المنتظرة وهي كأس العالم للأندية، حيث سيفتتحها الأهلي المصري بمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والإثارة لن تتوقف عند هذا الحد. هدف لأن اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 سيكون مليئًا بالمباريات.

في الدوري الإسباني، سنتابع برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما في كأس الدوري الإنجليزي، سيلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست، وسيكون لجمهور ميسي نصيبهم، حيث يلعب باريس سان جيرمان مباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

الشعلة - هجر 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية

العربي - القيصومة 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية

الحزم - العروبة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية

العين – الساحل 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية

كأس العالم للأندية - المباراة الأولى

الأهلي - أوكلاند سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

ريال بيتيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الـ21

مونبلييه - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس ألمانيا - دور الـ16

ماينز - بايرن ميونخ 21:45 مصر، 22:45 السعودية

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