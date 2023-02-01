النائب نعيم تلتقي برؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية الجزائرية

زارت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان هدى نعيم، المجلس الشعبي الوطني الجزائري والتقت مع رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية المختلفة منها كتلة جبهة التحرير الوطني، وكتلة حركة مجتمع السلم، وكتلة حركة البناء الوطني، وكتلة جبهة المستقبل، بحضور ممثل حركة حماس بالجزائر السيد محمد عثمان.

وثمنت النائب نعيم خلال لقاءاتها المواقف الجزائرية الثابتة والشجاعة الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بالدور الذي لعبته الجزائر في ملف المصالحة، وداعية لضرورة متابعة تنفيذ ما ورد في إعلان الجزائر.

وبحثت مع البرلمانيين الجزائريين سبل التعاون والتنسيق مع المجلس التشريعي لدعم القضية الفلسطينية في ظل وجود حكومة الاحتلال الفاشية والأكثر تطرفاً وتصاعد جرائمها في القدس والمسجد الأقصى، واعتداءاتها على الأسرى والأسيرات في السجون، وتهجير الفلسطينيين، وتكريس البؤر الاستيطانية، واستمرار حصار غزة.

وأشارت إلى أن احتضان الجزائر بلد المليون ونصف شهيد، للقمة العربية وما أكدته من مركزية القضية الفلسطينية، ومؤخراً رعاية مؤتمر اتحاد برلمانات دول التعاون الإسلامي تؤكد على الدور البارز والثقل السياسي الذي تمثله الجزائر في المنطقة.

وأكدت النائب نعيم على أهمية الدور الجزائري المشرف في التصدي لمحاولات الاحتلال الصهيوني التغلغل في الاتحاد الافريقي من خلال طلب عضويته، مثمنة مواقفها وجهودها في مواجهة وباء التطبيع والعمل على تجريمه قانونياً.

وقدمت في ختام اللقاءات درع القدس لرؤساء ونواب الكتل البرلمانية الجزائرية.