رابط بث مباشر مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني، يستضيف ملعب "بينتو فيامارين" مواجهة من العيار الثقيل.

حيث تقام عليه مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، المؤجلة من الجولة 17 ضمن منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.

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مباراة ريال بيتيس وبرشلونة

برشلونة يدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز يؤمن له الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، واستغلال تعثر ريال مدريد أمام ريال سوسييداد في الجولة الماضية بأفضل طريقة ممكنة.

ويتصدر برشلونة بالفعل ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الوصيف، ويأمل في زيادة هذا الفارق أمام ريال بيتيس.

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موعد مباراة ريال بيتس وبرشلونة

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة المؤجلة من الجولة 17 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على ملعب "بينتو فيامارين"، معقل النادي الأندلسي.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وريال بيتيس، فيطمح إلى دخول المربع الذهبي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتأكيد مواجهة برشلونة قد تساعده على ذلك.

ريال بيتيس يحتل المركز السادس حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الرابع.

تردد قناة بي إن سبورت

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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