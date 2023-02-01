الطقس يُغلق موانئ بمصر وتحذيرات من الغبار في دول عربية

أسفر طقس سيئ في دول عربية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق 3 موانئ بمصر، وتحذيرات من الغبار في دول قطر، الأردن، الإمارات والكويت.

وقالت وزارة التنمية المحلية بمصر، في بيان، إن ميناء برج البرلس، وميناء العريش، وميناء السخنة، أُغلق نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

وأوضحت الوزارة، أن أغلب المحافظات الساحلية شهدت طقس غير مستقر وسقوط أمطار وهبوب رياح متفاوتة الشدة، مما أدى إلى سقوط 7 أعمدة إنارة، ونفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء.

وأعلنت أنه نتيجة لتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، تقرر استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ لدى السلطات المحلية.

وفي قطر، أعلنت هيئة الأرصاد، عبر "تويتر"، تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 3 كيلومترات على بعض المناطق بسبب الغبار، متوقعة تحسن الرؤية في ساعات المساء.

وأكدت الهيئة، أنها رصدت رياح من نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 22 عقدة على المناطق الغربية، داعية إلى توخي الحذر.

وفي الإمارات، دعت شرطة أبوظبي، عبر "تويتر"، سائقي الطرق، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وفي الكويت، أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بطقس غير مستقر، ورياح خفيفة إلى معتدلة مثيرة للغبار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن قسم التنبؤات الملاحية بالأرصاد، قولها إن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار العالق.

وذكرت هيئة البيئة الكويتية، في بيان، أن البلاد تتعرض إلى رياح جنوبية شرقية نشطة وتكون قوية أحيانا وتصل سرعتها إلى 70 كيلومترا بالساعة، ما أدى إلى تصاعد الغبار، داعية المواطنين الذين يعانون من أمراض تنفسية إلى الحذر.

وفي الأردن، أصدرت هيئة الدفاع المدني، عبر "تويتر" تحذيرا، داعيا لأخذ الحيطة والحذر أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح.