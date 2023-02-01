تشاد تفتتح سفارتها لدى الاحتلال غدا

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن تشاد ستفتتح غدا الخميس سفارتها في "إسرائيل"، تتويجا لعلاقات ثنائية بدأت قبل خمس سنوات.

جاء الإعلان (الإسرائيلي) اليوم الأربعاء تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس التشادي محمد ديبي لـ"إسرائيل" تستغرق 48 ساعة.

وقال مكتب نتنياهو إن الرئيس التشادي سيترأس حفل افتتاح السفارة، التي لم يتضح على الفور مكانها.

وتحتفظ معظم الدول التي لها علاقات مع "إسرائيل" بسفاراتها في "تل أبيب"، العاصمة التجارية لـ"إسرائيل".

وبينما تزعم "إسرائيل" أن القدس "عاصمة" لها، إلا أن هذا الوضع لا يحظ باعتراف دولي.

واستأنفت "تل أبيب" وتشاد العلاقات في عام 2018 بعد زيارة الرئيس إدريس ديبي إلى "إسرائيل".

وكانت الدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة قد خفضت العلاقات في السابق احتجاجا على احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.