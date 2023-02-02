الرسالة تطلق اليوم زاوية (جريمة أون لاين)

تطلق مؤسسة الرسالة للإعلام، اليوم الخميس، زاوية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان (جريمة أون لاين)، تستعرض من خلالها قصص وقضايا الجرائم الالكترونية، بهدف توعية المجتمع الفلسطيني بخطورتها.

وباتت الجريمة الإلكترونية رائجة، في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعامل معها جميع الفئات المجتمعية، دون وعي كامل بكيفية حماية الحسابات، أو التعامل مع المجرمين الذين هربوا من الواقع إلى العالم الافتراضي، ينسجون حكايات النصب والاحتيال للإيقاع بضحاياهم وإشباع رغباتهم.

وعبر زاوية (جريمة أون لاين) الأسبوعية، تروي الصحافية (مها شهوان) الخميس من كل أسبوع قضايا واقعية تنقلها من ملفات الشرطة للمساهمة في توعية وإرشاد الجيل الجديد، وحمايتهم من المجرمين الجدد الذين يتخذون منصات التواصل الاجتماعي ستارا، يختبئون خلف شاشاتها للتخطيط واصطياد فريستهم.