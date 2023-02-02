تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) انتهاكاتها بحق الأسرى داخل السجون، حيث نقلت عددا منهم إلى أقسام جديدة في سجن "نفحة".

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، كافة الأسرى القابعين في سجن "ايشل" بئر السبع، إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

كما تتواصل حالة الغليان والتوتر في أقسام الأسرى بسجون الاحتلال، وخاصة معتقل النقب الصحراوي، في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات.

وتصاعدت عمليات نقل الأسرى، بعد زيارة وزير "الأمن القومي" للاحتلال "ايتمار بن غفير" إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

وكان "بن غفير" قد أوعز بالبدء بإجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وتعتزم الحركة الأسيرة الاستمرار في تنفيذ برنامج الخطوات الاحتجاجية، حيث تم إغلاق الأقسام في كل السجون خلال اليومين الماضيين منذ الساعة 12 ظهرًا، ومن المتوقع أن تستمر وتتصاعد خلال الأيام المقبلة.