الأردن يدين هدم الاحتلال للمنازل في القدس

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إقدام الاحتلال على هدم المنازل في القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس.

وحذرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، من الإقدام على تهجير الفلسطينيين من قرية الخان الأحمر شرق القدس، موضحة أن تهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف، عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية.

ووثقت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس"، خلال يناير الماضي 40 عملية هدم وتوزيع إخطارات، نجم عنها هدم 8 منازل، منها 4 أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ومنزل دمرت محتوياته الداخلية على خلفية الانتقام الجماعي.

وأول أمس الثلاثاء، عم إضرابًا شاملًا بلدة جبل المكبر بالقدس، بالتوازي مع عصيان مدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع في مخيم شعفاط وعناتا بالقدس؛ رفضًا واحتجاجًا على قرارات الاحتلال بحق الأهالي ومنازلهم في القدس.

وفجر اليوم الخميس، اقتحم ثلاثة مستوطنين متطرفين، كنيسة "حبس المسيح" في القدس القديمة، وحطموا محتوياتها، عقب محاولتهم إشعال النار فيها.

وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في 21 يناير/كانون ثاني الماضي بإخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس.

ويعد مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزء من مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، ليصل عددهم إلى أقل من 20% من سكان المدينة.

المصدر: سند للأنباء