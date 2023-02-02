المدهون للرسالة: العدوان بالسجون ممنهج

قال بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن ّالحملة العدوانية الإسرائيلية بحق الحركة الأسيرة هي "ممنهجة ومخطط لها وتدار من أعلى المستويات السياسية بالكيان".

وأكدّ المدهون في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن "هذه الحملة يشارك فيها جميع مكونات الاحتلال من المؤسسة التنفيذية والتشريعية والقضائية الموكلة بمحاكم الاحتلال".

وأوضح أن هذه الهجمات امتدت وصولا لقسم النساء، "وجرى التعامل بعنف والهجوم على الأسيرات".

وبين المدهون أن هناك استهداف جديد للأسيرات، ما دفع جميع السجون للمواجهة.

ونبه إلى أن هذه الحملة "قد تطول وتتصاعد، والأسرى عودونا بأنهم سيثبتوا وأن يكونوا أصلب".

وشددّ المدهون على ضرورة توفير الدعم القانوني للأسرى، وتدويل قضية الأسرى.

ودعا المقاومة للوقوف مع الأسرى والتدخل في الوقت والطريقة المناسبة، مشيرا إلى أن المقاومة قالت كلمتها بشكل واضح أنها لن تصمت إزاء ما تتعرض له السجون.

وحذر المدهون من أن رسائل المقاومة تنذر من أي تصعيد ضد الأسرى.