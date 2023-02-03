الأسيرة ياسمين شعبان من جنين مضربة عن الطعام لليوم الرابع بعد عزلها في ظروف قاهرة

تواصل الأسيرة ياسمين شعبان (40 عاماً) من جنين إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، بعد عزلها في زنازين الاحتلال وفرض ظروف معيشية صعبة وقاهرة.

والأسيرة شعبان من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، اُعتقلت في الأول من مارس 2022، وسبق أن أمضت في سجون الاحتلال خمس سنوات وأفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

وتعرضت الأسيرات في سجن "الدامون" لهجمة شرسة من الاحتلال قبل عدة أيام، حيث أقدمت وحدات قمعية تابعة لإدارة السجن من "يمام"، و"يماز"، و"درر"، على اقتحام ثلاث غرف (11،9،2) في قسم الأسيرات، وإجراء تفتيشات استفزازية.

كما نكلت قوات الاحتلال بالأسيرات واعتدت على عدد منهن، ونقلت أخريات إلى زنازين العزل، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في كافة السجون والمعتقلات، وأن الأوضاع مهيئة للانفجار خلال الأيام المقبلة.

ولا تزال أجواء التوتر سائدة في سجون الاحتلال، وخاصة في سجن النقب لليوم السابع على التوالي، وسط فرض إدارة السجون جملة من العقوبات القاسية على الأسرى.

وحذرت مؤسسات الأسرى من وجود نوايا مبيتة لدى إدارة سجون الاحتلال بعد استنفارها في السجون كافة، وجلب قوات إضافية، وخلق مبررات لقمع الأسرى أثناء صلاة الجمعة اليوم.

يذكر أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أعلنت حالة الاستنفار العام في جميع السجون والمعتقلات، وهددت بإجراءات تصعيدية إضافية، في حال استمرار الاعتداءات والممارسات العقابية، مؤكدة أن الأسيرات "خطر أحمر".