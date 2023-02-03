إصابات باعتداء للمستوطنين في بيت لحم والاحتلال يعتقل شابا في أريحا

نصبت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حاجزا غرب سلفيت، واعتقلت شابا جنوب مدينة أريحا، وفي بيت لحم، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال في بيت لحم.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقوا تنقلهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع جنوب بلدة دير بلوط غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين المتواجدين في "وادي العين" جنوب البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد أكرم لافي (27 عاما) أثناء مروره على حاجز مقام عند مدخل المدينة الجنوبي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق المواطن ياسر عبد الحافظ المقيطي، ويعمل سائق مركبة عمومية، على الحاجز ذاته.

وفي بيت لحم، أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاركين في فعالية زراعية سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأطلق المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، الرصاص واعتدوا على المشاركين في الفعالية التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والبلدية ومنطقة تقوع التنظيمية في منطقة "دانيان" شرق البلدة.

كما أطلق جنود الاحتلال أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع والصوت ورشّوا غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، جرى نقلهم إلى المستشفى.