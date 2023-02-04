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^200 مثال: غزة العزة

إغلاق بحر غزة حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية

الرسالة نت-غزة

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت النقابة في بيان مقتضب: أنه "تم التوافق بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية على إغلاق البحر ومنع العمل فيه أمام الصيادين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج في الأيام القادمة".

وقالت: "يأتي ذلك ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 4/2/2023 وحتى إشعار آخر لحين تحسن الأحوال الجوية"، مضيفة: "وعلى جميع الإخوة الصيادين التأكد من تأمين ممتلكاتهم البحرية على طول ساحل قطاع غزة، حرصا على سلامة للجميع".

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المنخفض الجوي

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