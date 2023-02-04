إغلاق بحر غزة حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت النقابة في بيان مقتضب: أنه "تم التوافق بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية على إغلاق البحر ومنع العمل فيه أمام الصيادين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج في الأيام القادمة".

وقالت: "يأتي ذلك ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 4/2/2023 وحتى إشعار آخر لحين تحسن الأحوال الجوية"، مضيفة: "وعلى جميع الإخوة الصيادين التأكد من تأمين ممتلكاتهم البحرية على طول ساحل قطاع غزة، حرصا على سلامة للجميع".