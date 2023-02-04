تعرف على رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل 2022/ 2023، يبحث الكثير من الأفراد في قطاع غزة، عن رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وذلك بعد إعلان وزارة العمل في غزة عن تسليمها هيئة الشؤون المدنية 4 آلاف اسم مرشح للعمل في الداخل.

وأوضحت الوزارة تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية لاستصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل وفق الآليات المتفق عليها؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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رابط فحص تصاريح العمال

يمكنك فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

وأكدت الوزارة أنّ عدد الأسماء المرشحة التي أرسلتها منذ بدء إرسال أسماء العمال للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل وصل إلى 28.500 اسم حتى اليوم.

لفحص تصاريح العمال 2022 الدفعة الجديدة "اضغط هنا".

📷 #صورة | المنزل الذي حاصره جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا صباح اليوم بهدف اعتقال مطلوبين pic.twitter.com/hUGhOgg6fH — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 4, 2023

وستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

اللون الأخضر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة

اللون الأصفر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأزرق الاسم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت

اللون الأسود الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

معايير تصاريح العمل بالداخل

ذكرت وزارة العمل في غزة شروط تسجيل تصريح العمل في الداخل المحتل، يجب أن يكون مقدم الطلب متزوجًا، وأن يتجاوز عمره 26 عامًا، وليس موظفًا أو لديه دخل ثابت، وألا يخضع لحظر سفر قانوني.

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