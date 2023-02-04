رابط بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة المجانية.
وستكون المباراة على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً بتوقيت المغرب، والـ 4:30 مساءً بتوقيت مصر، والـ 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
رابط مباراة الهلال والوداد
يشارك فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية بصفته منظم البطولة وبطل الدوري المغربي، فيما يشارك فريق الهلال السعودي بصفته بطل دوري أبطال آسيا.
ويتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق، 4 فبراير 2023.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
🎬 غدًا نعود مجدّدًا لـ "العالمية" ⏳💙#الهلال_في_كأس_العالم #الهلال pic.twitter.com/jhrpWW5hpw— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 3, 2023
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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