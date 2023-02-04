رابط بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة المجانية.

وستكون المباراة على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً بتوقيت المغرب، والـ 4:30 مساءً بتوقيت مصر، والـ 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

رابط مباراة الهلال والوداد

يشارك فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية بصفته منظم البطولة وبطل الدوري المغربي، فيما يشارك فريق الهلال السعودي بصفته بطل دوري أبطال آسيا.

ويتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق، 4 فبراير 2023.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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