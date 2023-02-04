شاهد| إصابة 13 مواطناً برصاص الاحتلال واعتقال 10 آخرين في مخيم عقبة

انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد اقتحام تخلله اشتباكات ومواجهات مع الشباب الثائر.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى أريحا الحكومي، بإصابة 13 مواطناً برصاص الاحتلال أحدهم في البطن والصدر ونقلوا جميعاً لتلقي العلاج.

كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مستشفى أريحا، وأعاقت عمل طواقم الإسعاف.

وخلال العملية العسكرية التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين عددًا منهم من عائلة واحدة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلين لعائلة المقيطي، وسط عمليات إطلاق نار وقذائف صوبها، وتجريف الأسوار والشوارع المحيطية بها.

وخلف اقتحام الاحتلال دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين، وهدم مزرعة للدواجن لعائلة المقيطي.

وقال المواطن أحمد المقيطي، إن الاقتحام بدأ الساعة 6 من صباح اليوم السبت، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال تخلله إطلاق رصاص بشكل عشوائي وحصار لعدد من منازل عائلته.

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتقلوا 4 شبان من عائلته، وألحقوا دماراً واسعاً في منزل الحاج عادل المقيطي الذي اعتقل الاحتلال نجله مؤيد بعد حصار منزلهم لعدة ساعات.

وأشار مختار العائلة جلال المقيطي إلى أن الاحتلال تعمد تخريب ممتلكاتهم، وترويع الأطفال والنساء والأطفال.

وأضاف أن تعمد إهانة المواطنين، سيجلب ردة فعل من الشبان والمواطنين الذين شاهدوا أبناءهم ونساءهم في العراء تحت المطر.

واستهدفت عملية الاقتحام التي نفذها الاحتلال اعتقال مقاومين نفذوا عملية إطلاق النار تجاه مطعم للمستوطنين على جنوب أريحا يوم السبت الماضي.

حرية نيوز