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إليك رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023

إليك رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023
إليك رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023

الرسالة نت

إليك رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة المجانية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب، والمقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

 

رابط مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

تم تعديل موعد انطلاق المباراة لتقام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة بدلًا من السابعة والنصف كما كان محددا لها.

يرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض في لقاء الغد، بينما يرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023 

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

 

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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

 

 

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277120

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