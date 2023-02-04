إليك رابط بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة المجانية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

رابط مباراة أرسنال ضد إيفرتون

ومن المقرر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق أرسنال مباراة اليوم، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

📊 ايفرتون لم يحقق أي فوز في اخر ثمان مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز :



❌ 0-2 ويست هام

❌ 1-2 ساوثهامبتون

❌ 1-4 برايتون

🤝 1-1 مان سيتي

❌ 1-2 ولفرهامبتون

❌ 0-3 بورنموث

❌ 0-2 ليستر سيتي #EVEARS pic.twitter.com/fSHbpmxYW5 — رابطة ارسنال (@AFC_Capital) February 4, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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