إليك رابط بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة المجانية.
وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط بث مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، وموعد المباراة والقنوات الرياضية الناقلة.
رابط مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
وتقام مباراة أستون فيلا وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من المسابقة.
وتنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
صباح الخير على الجميع ☀️— أستون فيلا (@AVFCArabia) February 4, 2023
نحن أمام تحد جديد اليوم .. وأعيننا على الثلاث نقاط 💪#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/JC1nvhWVBU
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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