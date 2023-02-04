فصائل فلسطينية: اعتداء الاحتلال على عقبة جبر جريمة وعدوان سافر

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق عز الدين: "إن ما قامت به قوات الاحتلال في عقبة جبر بمدينة أريحا من عدوان سافر على الشعب الفلسطيني جريمة بكل معنى الكلمة".

وأضاف: "إن عدوان الاحتلال على أهلنا في عقبة جبر وما نتج عنه من إصابات خطيرة وهدم للبيوت واعتقالات ودمار، تصعيد سافر يستوجب وقفة جدية لتعزيز صمود الفلسطينيين لرد العدوان".

وشدد عز الدين على أن تصاعد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا خطير جداً، ولن يُرهب الفلسطينيين أو ينال من عزيمتهم، ولا يمكن السكوت عنه، داعيًا إلى تصعيد العمل المقاوم في كل مكان.

بدورها أكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ عدوان الاحتلال على المخيمات الفلسطينيّة بالضفة المحتلة كما جرى صباح اليوم بحق سكان مخيم عقبة جبر في أريحا، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال اليوميّة، لن تضعف المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني في صد ومواجهة هذا العدوان.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي أنّ هذا العدوان سيُقابله الفلسطينيون بالمقاومة، ولن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بهم والتغوّل على حقوقهم، وسيفرضون منطقهم بالعيش بكرامة وممارسة المقاومة بكافة أشكالها حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية.

ورأت الشعبيّة، أنّ تصاعد عمليات المقاومة بكافة الأشكال ومختلف الوسائل يؤكّد بشكلٍ قاطعٍ أنّ مرحلة جديدة تتشكّل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري وطلائع المقاومة التي تلاحق المستوطنين وتُحوّل مستعمراتهم إلى سجونٍ للصهاينة.

وأصيب 13 مواطنا بينهم 4 بالرصاص الحي في مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بعد محاصرتها منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.