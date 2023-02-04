إليك رابط بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الطائي في الدوري السعودي، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد الطائي في الدوري السعودي، والقنوات الناقلة المجانية.
وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط بث مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد الطائي، وموعد المباراة والقنوات الرياضية الناقلة.
مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد الطائي
يواجه فريق الاتحاد نظيره الطائي، ويسعى العميد لحصد 3 نقاط هامة حتى يتساوى مع النصر مُتصدر جدول الترتيب.
يحتل اتحاد جدة المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن العالمي صاحب المركز الأول برصيد 34 نقطة، والشباب ثاني الترتيب بالرصيد ذاته.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
🕘شاهد فارس الشمال بتوقيتك👋#الطائي_الاتحاد— نادي الطائي السعودي (@tai1381) February 4, 2023
.#دوري_روشن_السعودي#الطائي #فارس_الشمال🤍 pic.twitter.com/HBxDlYJ5OB
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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