إليك رابط بث مباشر مباراة باريس ضد تولوز في الدوري الفرنسي الممتاز، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة باريس ضد تولوز، والقنوات الناقلة المجانية.
وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط بث مباراة باريس ضد تولوز في الدوري الفرنسي الممتاز، وموعد المباراة والقنوات الرياضية الناقلة.
مباراة باريس ضد تولوز
وتنطلق مباراة باريس ضد تولوز مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 8:00 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
🆒📺 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 - 2️⃣6️⃣— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 3, 2023
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pic.twitter.com/8DOqPgoMbq
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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