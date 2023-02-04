إليك رابط بث مباشر مباراة باريس ضد تولوز في الدوري الفرنسي الممتاز، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة باريس ضد تولوز، والقنوات الناقلة المجانية.

وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط بث مباراة باريس ضد تولوز في الدوري الفرنسي الممتاز، وموعد المباراة والقنوات الرياضية الناقلة.

مباراة باريس ضد تولوز

وتنطلق مباراة باريس ضد تولوز مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 8:00 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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