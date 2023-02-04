بركان الضفة يثور .. أريحا تدخل على خط المواجهة

دخلت محافظة أريحا وبقوة على خط مواجهة الاحتلال في وقت تتصاعد أعمال المقاومة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعمل على توسيع رقعة الزيت أمام الاحتلال.

ولليوم الثامن على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على مدينة أريحا، من خلال نصب حواجز عسكرية وكتل أسمنتية، أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والأخرى الفرعية.

ووفق مختصون، فإن دخول أريحا على خط المواجهة هو امتداد للحالة الثورية الفلسطينية التي تقف ضد تغوّل الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة.

اشتعال الأوضاع

المختص في الشأن السياسي، عامر سعد، أكد أن الموقع الجغرافي الحدودي لأريحا جعلها بمعزل عن الكثير من الأحداث خلال السنوات الماضية، مستدركا: "لكن ما يحصل حاليا أن هناك ظواهر مقاومة في محافظات ضد عنجهية الاحتلال".

وقال سعد في حديث لـ "الرسالة نت": "باتت الصورة تتضح لدى الفلسطينيين من تنامي الوعي والخطر المحدق من الاحتلال ومستوطنيه وما يتوجب من عمل مقاوم".

وأشار إلى أن توسع العمل المقاوم لم يعد يقف على مناطق جغرافية بعينها بسبب التأثر الكبير من الفلسطينيين خلال السنوات الماضية مرورا بمعركة سيف القدس وأهميتها في توحيد الجبهات وما تبعها من تنامي شعور الانتقام في محافظات الضفة وخصوصا في نابلس وجنين.

ولفت إلى أن بقعة الزيت تتسع وتزداد غليانا، وخصوصا في ظل ممارسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من إجراءات تعسفية بحق الفلسطيني.

وصباح اليوم السبت، أفادت مصادر طبية بإصابة 13 فلسطينيا، اثنان منهم جراحهما خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اجتياحها مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية.

وقال مستشفى أريحا إن الإصابات تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة، وأضاف أن اثنين من المصابين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لخطورة حالتهما.

في حين أكد الهلال الأحمر الفلسطيني منع الاحتلال طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

وخلال العملية التي استمرت ساعات عدة، أطلقت قوات الاحتلال النار وقصفت منزلا بالقذائف بذريعة وجود مقاومين فيه، وبث ناشطون مقاطع مصورة تظهر انتشار الجنود (الإسرائيليين) في المخيم ودوي الاشتباكات.

المختص في الشأن السياسي و(الإسرائيلي) الدكتور محمد أبو عودة، قال: "يبدو أن رقعة الزيت تتسع مع دخول محافظات جديدة على خط المواجهة والتي كان آخرها في مدينة أريحا".

وأكد أبو عودة في حديث لـ "الرسالة نت" أن ما يحدث طبيعي في ظل اجراءات الاحتلال التعسفية والحكومة اليمينية المتطرفة التي تتعمد قتل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وشدد على أن العمل المقاوم في محافظات جديدة يخفف الضغط على المحافظات المشتعلة خلال الفترة الماضية، "وهو ما يعزز رؤية الانتفاضة الشاملة".

وأضاف أبو عودة: "يجب أن تكون عمليات المقاومة ضمن عمل موحد وبإطار قيادي يعمل على تعزيز المقاومة في ظل استمرار عنجهية الاحتلال".

ونشرت قناة "كان" العبرية، نتائج العملية العسكرية (الإسرائيلية) في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا والتي خلفت نحو الـ13 إصابة برصاص الاحتلال الحي واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت القناة، إن "قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47 "أسود الأغوار"، والشاباك، وحرس الحدود أنهت النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادرت بعد 4 ساعات من الاقتحام".

وختمت حديثها: "لم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ".