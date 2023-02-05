جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في الدوريات الإنجليزية والإسبانية وغيرها، وما هي القنوات التي تبثها؟

وتستمر الإثارة الكروية يوم الأحد، بمباريات متعددة في الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، وكذلك على المستوى العربي.

كالعادة، الأحد هو الأكثر ازدحامًا في المباريات، ومن المؤكد أن المشجعين في الجولة هم من يحققون أقصى استفادة منه.

في هذا التقرير من "العين الرياضية" نتعرف على مواعيد مباريات اليوم، وما هي القنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات اليوم

لا صوت يعلو فوق صوت قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وكذلك قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

وفي إيطاليا يوجد ديربي مدينة ميلانو بين إنتر وميلان، الذي يفترض أن يكون مثيرًا، رغم تراجع مستويات الفريقين بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة.

ويلتقي بايرن ميونخ مع فولفسبورج في الدوري الألماني، مع قمة كلاسيكية بين شتوتجارت وفيردر بريمن.

وتُلعب جولة جديدة في الدوري المصري أهم مبارياتها ستكون بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

توتنهام × مانشستر سيتي (18:30 مصر، 19:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ريال مدريد (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

برشلونة × إشبيلية (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

سبيزيا × نابولي (13:30 مصر، 14:30 السعودية) - AD Sports HD 1

إنتر × ميلان (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

فولفسبورج × بايرن ميونخ (18:30 مصر، 19:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × حرس الحدود (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 1

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

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